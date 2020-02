Uvær fører til kolonnekjøring ved flere fjelloverganger

Riksvei 7 over Harangervidda er stengt, og blir ikke åpnet fredag. Det samme gjelder fylkesvei 53 på strekningen Årdal til Tyin, opplyser Vegtrafikksentralen Vest.

Det er videre kolonnekjøring på riksvei 52 over Hemsedalsfjellet, E134 over Haukelifjell, riksvei 15 over Strynefjellet, riksvei 13 over Vikafjellet og fylkesvei 50 fra Aurland til Hol.

E16 over Filefjell er fortsatt åpen. Her er det stedvis redusert sikt på grunn av snøfokk, skriver Vegvesenet.