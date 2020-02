Nav-ofre mener Hauglie tar den feige veien ut

Thoresen reagerer sterkt på at statsminister Erna Solberg (H) velger å bytte ut arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) midt i mistillitsprosessen mot sistnevnte.

– Det er bra at Hauglie går av, men dette skjer på helt feil måte. Hun burde ha gått av enten ved et mistillitsforslag eller ved å ta et steg fram og si «jeg har ikke gjort jobben min». Nå sniker hun seg ut bakveien, mener Thorsen.

– Samtidig kan vi ikke tolke dette annerledes enn at Erna Solberg og hele regjeringen har mistillit til henne, for dette er en uvanlig måte å gjøre det på, sier Thorsen.

Hun mener mistilliten nå må rettes mot regjeringens øverste leder Erna Solberg.

– Erna Solberg har det overordnede ansvaret, og hun har sovet på sin vakt.

Stortingets kontrollkomité holdt høring om Nav-skandalen i starten av januar, og partiene på Stortinget er midt i sine vurderingene når det gjelder mistillitsforslaget mot Hauglie idet utskiftingen skjer.

Blandede reaksjoner

Minst 78 personer er uriktig dømt, og mange tusen er rammet av at Nav i en årrekke har feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land.

Thoresen sier reaksjonene på avgangen blant Nav-ofrene er en blanding av glede over at Hauglie forsvinner og en fortvilelse over at ansvaret nå ser ut til å bli pulverisert.

– Det er ingen som tar ansvar for Norges største rettsskandale. Det er rett og slett flaut, sier Thoresen.

Ap: – En innrømmelse

– Dette er en innrømmelse fra Erna Solberg på at Anniken Hauglie har et stort ansvar for Nav-skandalen. Det er det første jeg tenker, sier Eva Kristin Hansen (Ap), som er saksordfører for Stortingets kontrollsak om Nav-skandalen.

Hun reagerer kraftig på nyheten om at Hauglie går av som arbeids- og sosialminister før kontrollsaken er avsluttet. Konsekvensen blir at ansvaret løftes opp til statsministeren, advarer Hansen.

– Det er ikke slik at denne skandalen forsvinner fordi om de bytter ut Anniken Hauglie som statsråd. Denne skandalen er fortsatt like alvorlig. Hvis regjeringen prøver å rømme fra sitt ansvar nå, så gjør den en alvorlig feil, sier Hansen til NTB.

– De kan ikke rømme fra dette ved å bytte ut Anniken Hauglie. Erna Solberg og regjeringen er fortsatt ansvarlig, sier hun.

