Nybø vil håndplukke utenlandske studenter til Norge

– Vi bør ha en plan for hvilke studenter vi vil ha, sier forsknings- og høyere utdanningsministeren til Adresseavisen.

Nybø varsler en stortingsmelding om utveksling og vil ha en plan for hvordan Norge skal håndplukke utenlandske studenter fra de landene vi samarbeider mest med, og landene det er mest nyttig for Norge å ha studenter fra. Det totale antallet utenlandske studenter i Norge skal ikke økes.

– Vi vil ha de studentene som gagner oss best. Det har vi ikke hatt en overordnet plan for til nå, sier Nybø.

Hun mener det i dag er for tilfeldig hvor de utenlandske studentene kommer fra. Statsråden legger til at hun ikke prøver å lage begrensninger på hvem som kommer til Norge, eller gjøre det vanskeligere for studenter fra utviklingsland å studere her.

– Tvert om har regjeringen økt støtten til Norpart-programmet for å få flere studenter fra det globale sør, sier Nybø.

Det kan bli endringer i regjeringen senere fredag. Ifølge TV 2 forlater Iselin Nybø (V) posten som statsråd for forskning og høyere utdanning og blir næringsminister. Henrik Asheim (H) tar over posten, ifølge Dagbladet.