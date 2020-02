Bøhler mener straffene for æresmotivert vold må skjerpes

– Det å håndheve reglene om ære innenfor en æreskultur hvor gutter og jenter ikke har frihet til å flørte eller bli kjærester og stifte familie med hvem de vil, må gjøres straffeskjerpende, skriver Bøhler, som sitter i justiskomiteen på Stortinget, i et debattinnlegg i Aftenposten.

– De som driver med dette, kan bruke forskjellige former for vold, trusler og psykisk press, men uansett håndhever de et system som bryter med våre grunnleggende verdier om frihet og likestilling, skriver han.

En parallell til en ny lovparagraf om æresvold som Ap-politikeren ønsker seg, er den såkalte org.krim-paragrafen.

– Fordi samfunnet mener at kriminelle organisasjoner som mafia og kriminelle gjenger er særlig alvorlig trussel, har vi gjort det straffeskjerpende hvis straffbare handlinger er utført som ledd i organisert kriminalitet. På samme måte vil jeg altså ha et påslag i straffene hvis vold, trusler eller psykisk press er æresrelatert, skriver Bøhler.

Bøhler fulgte denne uken rettssaken mot en 21-åring som er tiltalt grov vold mot en 16-åring. Gutten døde etter voldsepisoden på Holmlia. Det ble på forhånd av rettssaken varslet at ære kom til å bli tema.