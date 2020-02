Styremedlemmer ved Politihøgskolen går av i protest mot studentkutt

Ansatterepresentantene Henning Kaiser Klatran og Kristina Kepinska Jakobsen trakk seg under et ekstraordinært styremøte torsdag ettermiddag, skriver Khrono.

– Jeg mener vi ikke har noe annet valg enn å trekke oss. Vi er overstyrt uten noen juridisk forklaring. Prosessen er et uttrykk for maktarroganse, og vi er ikke for meg skolens øverste organ. Jeg ønsker å trekke meg, sa høyskolelektor Jakobsen under styremøtet.

Også førsteamanuensis Klatran trakk seg fra styret.

Resten av styret ble sittende, og de vedtok torsdag ettermiddag å ta Justis- og beredskapsdepartementets instruks til etterretning, og dermed lar de Politihøgskolen gjennomføre kuttet på 150 studieplasser fra 550 til 400.

Bakgrunnen for studiekuttet er at regjeringen mener målet om to politifolk per 1.000 innbyggere er innen rekkevidde. Hele kuttet tas ved utdanningen i Oslo.