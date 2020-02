Erfarne KrF-politikere får partiets fire statsrådsposter

Ifølge kilder tett på KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad er det Dag Inge Ulsteins navn som det mest usikre, skriver Vårt Land , som først meldte at KrF får fire statsrådsposter.

Kilder bekrefter imidlertid overfor VG at det sent torsdag ettermiddag er klart at Ulstein fortsetter som utviklingsminister. Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad fortsetter også som barne- og familieminister og landbruksminister.

Tidligere torsdag bekreftet kilder til flere medier at tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide blir samferdselsminister.