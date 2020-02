WHO berømmer Kina

Verdens helseorganisasjon (WHO) sier Kinas tiltak reduserer risikoen for at et nytt lungevirus spres globalt. All trafikk inn og ut av byen Wuhan er stanset.

Klokken to natt til torsdag ble all tog- og flytrafikk til og fra Wuhan innstilt, og det samme gjelder all kollektivtrafikk i byen. I tillegg ble langdistansebusser og ferjer ut av byen innstilt, meldte den statlige kringkasteren CCTV.

Frp hopper på måling

Frp har mobilisert sofavelgere etter at de valgte å trekke seg ut av regjeringen, ifølge en VG-måling. Partiet får 14,2 prosents oppslutning.

– De har fått en boost etter at de gikk ut av regjeringen, sier analysesjef Thore Gard Olaussen i Respons Analyse, som har utført målingen for VG.

Brannfly savnet

Redningsmannskaper er på vei for å undersøke en mulig flystyrt. Et fly som deltar i slukkingsarbeid kan ha styrtet i Snowy Monaro i delstaten New South Wales.

Brannvesenet mistet kontakten med tankflyet, og mannskaper på bakken rapporterer at flyet kan ha styrtet.

Zuccarello-scoring i seierskamp

En oppvisning i koordinasjon fra Mats Zuccarello sørget for at Minnesota Wild hentet inn Detroit Red Wings og bidro til 4-2-seieren i NHL natt til torsdag.

I andre periode viste Mats Zuccarello sin gode øye-hånd-koordinasjon. Han skjøt først og slo til pucken på returen. Han traff den i lufta og satte den i mål.