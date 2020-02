Frp-topper åpner for regjeringssamarbeid med Sp

Frp-leder Siv Jensen og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum før de deltok i Dagsnytt 18 på NRK. Sps parlamentariske leder Marit Arnstad sier det er noe komisk over at Frp sitter og spekulerer rundt nye regjeringssamarbeid med Sp og Høyre, kun dager etter at de gikk ut av Erna Solbergs regjering. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto: NTB scanpix