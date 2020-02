Naboer fortviler: – Det har vært et helvete i 20 år

En mann er i Sunnmøre Tingrett ilagt besøksforbud i et halvt år mot seks av sine naboer.

I kjennelsen skriver retten at det er nærliggende fare for at mannen uten et besøksforbud vil begå nye straffbare handlinger overfor naboene.

Mannen skal ifølge naboer TV 2 har snakket med vært truende og plagsom gjennom 20 år. Han skal blant annet ha truet med å tenne på huset og sperret veien i nabolaget.

– Det har vært et helvete i 20 år med drapstrusler og trusler. Vi lever i konstant frykt for hva mannen kan finne på, forteller naboer til kanalen.

175 hendelser



I kjennelsen kommer det frem at mannen har hatt en svært utfordrende adferd overfor sine omgivelser. Han har også opptrådt krenkende overfor en av naboene på sosiale medier.

I perioden fra 2002 til 2019 er mannen loggført med 175 hendelser i politiets operasjonslogg.

– Mannen fremstår som grenseløs i sitt ønske om å krenke de. Han har også tatt kontakt med mindreårige for å fremstille sitt krenkende budskap, skriver retten.

Mannen møtte ikke i retten da saken ble behandlet.

Uenig i avgjørelsen



Det var i desember han først ble ilagt besøksforbudet. Ettersom mannen nektet å godta forbudet måtte saken behandles i rettssystemet.

Til Åndalsnes Avis sier mannens forsvarer Torgeir Hovland Langva at hans klient er uenig i avgjørelsen.

– Det er fordi vi mener at vilkårene for å ta begjæringen til følge, ikke er til stede, og derfor ønsket han å få prøvd påtalemyndighetens besøksforbud av retten, sier Hovland Langva.

Sunnmøre Tingrett valgte imidlertid å opprettholde avgjørelsen. Mannen forbys å oppsøke, forfølge eller på noen måte ta kontakt med de fornærmede naboene.