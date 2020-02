Manshaus-saken kommer opp for retten 7. mai

Selv om tiltalespørsmålet fortsatt ligger på påtalemyndighetens bord, opplyser statsadvokat Johan Øverberg i Oslo til NTB at saken er forhåndsberammet til 7. mai. Statsadvokaten tar sikte på å sende sin påtaleinnstilling før utgangen av januar. Da blir det også tatt stilling til om aktoratet skal be retten om Philip Manshaus skal dømmes til forvaringsstraff eller ordinær fengselsstraff.

Asker og Bærum tingrett har satt av tre uker til behandling av draps- og terrorsaken. Den skal etter planen tas opp til doms 26. mai.

Philip Manshaus har erkjent at han skjøt og drepte sin stesøster i deres felles hjem på Eiksmarka, før han satte seg i bilen og kjørte til Al-Noor-moskeen på Skui i Bærum. Der løsnet han ild med et haglgevær, men ble overmannet av to personer som befant seg i bygningen før han rakk å skade noen.

Nekter straffskyld

22-åringen nekter imidlertid straffskyld. Han har gjennom flere fengslingsmøter og gjennom forskjellige kanaler på nettet vært tydelig på at han slutter seg til et høyreekstremt tankegods. Angrepet mot et muslimsk menighetshus og drapet på adoptivsøsteren Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) må anses å være ledd i en motstandskamp, har Manshaus uttrykt til sin forsvarer.

– Han mener det var en form for nødrettshandlinger, har advokat Unni Fries sagt til NTB.

De rettsoppnevnte sakkyndige som har undersøkt draps- og terrorsiktede Philip Manshaus, beskriver ham som en lett påvirkelig ung mann med et svakt jeg.

Hater alle ikke-hvite

Det fremgår av den rundt 70 sider lange erklæringen utarbeidet av de tre psykiaterne, og som VG har fått tilgang til.

22-åringen forklarte at han ikke hadde hatt noen planer om terror, men at han følte seg utvalgt av Brenton Tarrant, som sto bak massedrapet på New Zealand i fjor. Manshaus skal ha følt at det hastet med å gjennomføre et angrep da han leste Tarrants manifest åtte dager før angrepet på Al-Noor-moskeen i Bærum i august.

Han skal ikke ha hatt noe spesielt hat mot én enkelt religion, men et hat mot alle ikke-hvite, ifølge rapporten.