Fortsatt dårlig med skiføre i store deler av landet

Det er varslet mildere og våtere vær på Vestlandet og i Midt-Norge de neste dagene.

– Torsdag kommer det inn en værfront fra sørvest. Dette vil føre til høyere temperaturer og nedbør på Vestlandet og i Midt-Norge torsdag ettermiddag, forteller statsmeteorolog Anne Solveig Andersen til NTB.

Den samme værfronten vil bevege seg videre nordover og treffer Nord-Norge i løpet av torsdag kveld.

– Kun Østlandet og Finnmark slipper unna været fronten har med seg, legger hun til.

Lørdag og søndag fører nok en værfront til mildvær og nedbør i Sør-Norge. Østlandet blir nok en gang unntatt de verste nedbørsmengdene.

Kraftig vind i nord

I helgen er det muligheter for perioder med kraftig vind fra nord i store deler av Nord-Norge.

Lørdag fortsetter den nordlige vinden, og det er fare for en del bygevær i hele regionen. Temperaturen vil variere noe.

I Nord-Norge blir det perioder med snø og lavere temperaturer på starten av neste uke. Det er også fare for en del vind og kuling fra øst og nordøst.

På Svalbard vil vindstyrken øke fram til fredag og deretter stabilisere seg.

Noe usikkert mandag og tirsdag

– Slik det ser ut nå, vil et lavtrykk prege været i Sør-Norge tidlig neste uke. Også Østlandet kan oppleve nedbør i denne perioden, opplyser statsmeteorolog Andersen.

Andersen forteller at det ikke er umulig at det kan dukke opp et farevarsel eller to i løpet av neste uke.

– Lavtrykket kan fort føre til farefullt vær, men for øyeblikket er det for tidlig å si noe konkret om dette, sier hun til NTB.