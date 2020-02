WHO danner krisekomité

Verdens helseorganisasjon etablerer en krisekomité som skal diskutere hvordan håndtere det nye sars-lignende viruset som sprer seg i Kina og andre asiatiske land.

Natt til onsdag norsk tid opplyste kinesiske myndigheter har ni personer har dødd av viruset.

Verdens økonomiske forum fortsetter

Onsdag snakker blant andre Hongkongs leder Carrie Lam under Verdens økonomiske forum i Davos.

Også Alphabeth-grunnlegger Sundar Pichai og britiske prins Charles taler.

Industrirapport legges fram

Norsk Industri ved direktør Knut E. Sunde presenterer årets Konjunkturrapport. I forkant av presentasjonen vil næringsminister Torbjørn Røe Isaksen holde sin industritale.

Stein Lier-Hansen vil snakke om utfordringene knyttet til årets lønnsoppgjør.

Protester på øyer i Hellas

Innbyggere og tjenestemenn holder demonstrasjoner på Lesvos og Samos, de greske øyene med flest asylsøkere.

Hellas var også i fjor migranters innfallsport til EU. FNs høykommissær for flyktninger har registrert 55.000 ankomster sjøveien og over 14.000 over landgrensen mot Tyrkia.