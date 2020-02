Person gjort rede for etter boligbrann i Rogaland

Sørvest politidistrikt fikk klokken 4.31 melding fra en person som våknet av et smell og så røyk og flammer fra nabohuset.

Brannvesenet driver etterslukking på stedet og vil være på stedet fremover, opplyser politiet.

Det var i en periode uvisst hvor personen som er registrert på adressen, befant seg. Røykdykkere gikk gjennom huset flere ganger uten funn av noen i huset. Like før klokken 6 onsdag morgen melder politiet at personen er gjort rede for.

Fem personer fra to boenheter i boligen som ligger ved boligen i brann, ble evakuert. Operasjonsleder Jøran Solheim i Sørvest politidistrikt til NTB i 5-tiden at det ikke er behov for ytterligere evakuering.