Etterforskning av drapsforsøk i gjengmiljø i Oslo lå på is i fem år

Tirsdag startet rettssaken mot en 29 år gammel mann som er tiltalt for medvirkning til drapsforsøk, forbund om kidnapping og «påvirkning av aktør i rettsvesenet». Et av forholdene han er tiltalt for, skjedde i 2012.

Aftenposten skriver at statsadvokat Kirsti Guttormsen erkjente under sitt innledningsforedrag i Oslo tingrett tirsdag at det knapt ble foretatt etterforskning i saken mellom 2013 og 2018. Hun forklarte dette med en kombinasjon av at politiet satt på lite informasjon og andre pågående straffesaker.

Den fornærmede mannen, som ifølge Aftenposten er ansett av politiet som hovedlederen i det kriminelle gjengmiljøet Young Bloods, fortalte at han ikke hørte noe fra politiet på seks år og fire måneder.

På tiltalebenken sitter også tre andre menn påtalemyndigheten mener tilhører samme gjeng.

På spørsmål fra Aftenposten om miljøet kunne ha vært stoppet tidligere om politiet gjorde mer på et tidligere tidspunkt, svarer Guttormsen at det bare blir spekulasjoner.

– Men jeg fastholder at politiet er helt avhengig av informasjon for å komme videre i en etterforskning, sier hun. (©NTB)