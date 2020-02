Frode Berg skal vitne i søksmål mot norsk etterretning

Atle Berge i Ølen Betong Gruppen mener forsøkene på verving fra Etteretningstjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ved betongfabrikken deres i Murmansk skjedde på en uprofesjonell og lite diskré måte, skriver NRK.

Blant annet skal en representant for PST ifølge selskapet ha forsøkt å ta kontakt med en ansatt i hans leilighet i Kirkenes. Da han ikke var hjemme, skal politimannen ha kontaktet naboen og bedt ham videreformidle at PST ønsket kontakt.

Advokatfirmaet Schjødt, som fører saken for betongselskapet, hevder norsk etterretning tok kontakt minst 14 ganger, til tross for at det var uønsket.

Ølen Betong Gruppen krever minimum 136 millioner kroner i erstatning av staten. De skal ha vært nødt til å gi opp virksomheten i landet etter at russisk etterretning skal ha trodd at selskapet samarbeidet med norsk etterretning. Berge ble selv anklaget for spionasje og utvist fra Russland i ti år.

På vitnelisten står Ap-leder Jonas Gahr Støre, som var utenriksminister i perioden, spiondømte Frode Berg og tidligere spionsjef Ola Kaldager. Det gjør også flere forretningsfolk og ordføreren i Sør-Varanger.

Saken skal opp i Oslo tingrett 3. februar. Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted vil ikke kommentere saken overfor NRK.