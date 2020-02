Ikke lenger fare for eksplosjon etter tankbilvelt i Aure

Ifølge politiet førte velten til en mulig rift i tanken. Ingen personer ble skadd i ulykken.

Beboere som bor innenfor en sikkerhetssone på 300 meter, ble evakuert til Leira barneskole etter tankbilvelten. Ifølge Tidens Krav ble ti hus i det som av lokalbefolkningen kalles Potetbygda, evakuert.

Ved 20-tiden opplyste politiet at evakueringen var opphevet, og at det ikke var fare for eksplosjon.

Fylkesvei 680 var sperret under bergingen av tankbilen.