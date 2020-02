22-åring erkjenner straffskyld for Circle K-drapet i Bergen

– Han erkjenner straffskyld for drap. Det er ingen hemmelighet at han var beruset. Han vil komme til å forklare seg så godt han kan, sier 22-åringens forsvarer, advokat Jørgen Riple, til Bergens Tidende.

Fredag starter rettssaken i Bergen tingrett. Politiet setter i den forbindelse inn ekstra sikkerhetstiltak, og alle som skal være til stede i retten, vil bli kontrollert, opplyser politioverbetjent Tom Johannessen til avisa. Det er satt av seks dager til saken.

22-åringen er også tiltalt for vold og trusler i nære relasjoner. Mannen erkjenner også straffskyld for dette, opplyser forsvareren hans.

Det var 15. februar i fjor at drapet på 28 år gamle Said Bassam Chataya skjedde. 28-åringen døde av fire knivstikk i overkroppen etter at det oppsto et masseslagsmål utenfor Circle K ved Danmarksplass i Bergen. Totalt ble tolv personer pågrepet av politiet i etterkant av slagsmålet, men ni av dem ble raskt løslatt.