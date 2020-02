Fornærmet kvinne avviser svertekampanje mot tidligere medieleder

– Nei, det var aldri mine tanker, sa den unge kvinnen da hun ble konfrontert med tiltaltes påstander om at han var utsatt for en svertekampanje og at voldtektsanklagene ikke er framsatt uavhengig av hverandre.

Det var den unge kvinnens voldtektsanmeldelse sommeren 2015 som ble startskuddet for den omfattende saken som behandles i Oslo tingrett. Ni kvinner har fortalt politiet at den tidligere medielederen utsatte dem for overgrep – for det meste voldtekter i sammenheng med fester og kraftig rusbruk. I tiltalen står det at de var ute av stand til å motsette seg handlingene hans.

Kvinnen som forklarte seg tirsdag, hevdet hun under en festival sommeren 2011 våknet av at tiltalte voldtok henne. Hun hadde klart avvist hans tilnærmelser før de sovnet, sa hun.

Flere fornærmede har gått til politiet med sine anklager mot mannen etter å ha hatt kontakt med kvinnen som var den første til å forklare seg for retten. Den fornærmede kvinnen svarte avvisende på at hun hadde startet en svertekampanje mot sin tidligere intime venn, men bekreftet at hun og en venninne hadde forsøkt å finne andre som hadde opplevd det de hevdet seg utsatt for.

– Vi ville sørge for at han ikke skulle kunne gjøre det samme mot andre unge jenter. Vi har ikke hatt som mål å starte en svertekampanje. For min del var det en befrielse å endelig kunne si fra, sa kvinnen under aktoratets utspørring.

Mobbing, rykter og hevn

Tiltalte avviser kategorisk anklagene og svarte gjentatte ganger «nei» på dommerens spørsmål om han erkjente skyld etter hvert som de mange tiltalepostene ble lest opp. Han har pekt på en rekke motiver for hvorfor han tror de fornærmede i saken har forklart seg uriktig om ham.

– Det er sjalusi, hevn, at han er blitt utsatt for en mobbekampanje og at det har vært massiv ryktespredning i miljøet. Han har også framholdt at de fornærmede er påvirket av hverandre, dels påvirket av medieomtalen og metoo-kampanjen som startet i 2017. Og det har vært snakk om falske minner, sa aktor, statsadvokat Trude Antonsen i sitt innledningsforedrag.

Mannen rakk ikke å begynne på sin forklaring tirsdag. Retten har valgt å la de fornærmede og tiltalte forklare seg vekselvis om hvert punkt i tiltalen. Det betyr at han skal fortelle sin historie om relasjonen til den første av de fornærmede onsdag.

Den omfattende voldtektssaken startet i Oslo tingrett tirsdag morgen. Saken er viet betydelig interesse, og samtlige tilhørerplasser i rettssalen var besatt da dommeren satt retten.

Rus, sex og festing

De aller fleste av forholdene mannen er tiltalt for dreier seg om voldtekt av unge kvinner. En av tiltalepostene gjelder seksuell omgang med en person under 16 år.

Voldtektene skal i stor grad ha skjedd i forbindelse med fester og nachspiel, hvor det skal ha vært utstrakt bruk av rus – alkohol og narkotika.

Tiltalte har tidligere vært en sentral aktør i Oslos uteliv og har vært tilknyttet medier, festivaler og utesteder.

– Da jeg begynte å henge med ham, fikk jeg advarsler om at han kunne være ekkel og om at han var veldig glad i yngre jenter og slikt. Men jeg opplevde ikke disse tingene. Jeg syntes han var hyggelig, tillitvekkende og en god samtalepartner, sa den første kvinnen som forklart seg. Hun var i begynnelsen av voksenlivet da hun ble kjent med den nå voldtektstiltalte 50-åringen.

Hun beskrev seg selv om usikker og ensom, og at hun ikke trodde noen likte henne da hun i 2010 kom i kontakt med tiltalte. De chattet en del på Facebook før han inviterte henne hjem til seg og inn sin sosiale krets, ifølge forklaringen. Han skal også ha skaffet henne flere ubetalte jobber, som hun tok fordi hun ønsket innpass i miljøet der han var en sentral aktør.