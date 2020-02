Politiet håper å få utlevert Prinsdal-siktet i løpet av uken

– Vi har håp om å få den siktede utlevert fra Ungarn til Norge i løpet av uken, sier kommunikasjonsrådgiver Eirik Wilmann i Oslo politidistrikt til NTB.

20-åringen ble pågrepet på grensen mellom Ungarn og Serbia torsdag. Norsk politi fikk allerede dagen etter pågripelsen klarsignal til å hente den drapssiktede mannen i Ungarn.

– Vi vil prøve å få hentet ham så raskt som mulig. Det blir tidligst en gang til uken, sa politiadvokat Anne-Marie Hustad i Oslo politidistrikt fredag ettermiddag.

I alt tre unge menn fra Oslo er nå siktet for drap eller medvirkning til drap på Halil Kara (21), som ble skutt i hodet ved Prinsdal Grill sørøst i Oslo fredag 10. januar.

En 18 år gammel mann ble i Oslo tingrett fredag varetektsfengslet i fire uker. Den tredje siktede i saken, en annen 20-åring, ble varetektsfengslet i fire uker torsdag.

Den 20 år gamle mannen ble pågrepet tirsdag fordi han oppbevarte et skytevåpen i Oslo sentrum og ble altså også siktet for drapet i Prinsdal eller for å ha medvirket til det.

– Mannen er allerede varetektsfengslet på bakgrunn av grov ulovlig bevæpning på offentlig sted, opplyste politiet fredag.

Politiet har en formening om rollene de tre siktede har tatt, men har fortsatt ikke fått klarhet i hva som er drapsmotivet. Etter det NTB forstår, mener politiet at 18-åringen ikke var hovedgjerningsmannen, men at han har medvirket.