Siktelse mot kirketjener utvidet til å omhandle overgrep

Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier til Stavanger Aftenbladet at siktelsen mot mannen er utvidet til å gjelde andre straffbare forhold som også omhandler overgrep mot barn.

Mannen, som er frivillig kirketjener i flere menigheter i Rogaland, har siden pågripelsen sittet varetektsfengslet på grunn av gjentakelsesfare.

Politiet fant store mengder overgrepsmateriale i form av mange tusen bilder, filmer og også tekster som skildrer seksuelle overgrep mot barn hjemme hos mannen.

Soma opplyste til Aftenbladet i fjor at de etterforsket blant annet om siktede har mottatt overgrepsmateriale fra Filippinene.

– Etterforskningen har styrket denne mistanken. Vi mistenker at han har hatt kontakt med personer i Filippinene, og at han skal ha betalt eller på en annen måte planlagt å få overgrep streamet og sendt direkte på sin datamaskin. For dette er han siktet for medvirkning til forsøk på utuktig omgang med barn under 14 år, sier Soma til avisen. Han utelukker ikke at siktelsen vil bli ytterligere utvidet.

Siktedes forsvarer, advokat Svein Kjetil Lode Svendsen, ønsker ikke å uttale seg om de nye postene i siktelsen til Aftenbladet.