Støre: Det borgerlige kaoset er komplett

– Du skal ikke undervurdere turbulensen som kommer etter en kollaps av et politisk prosjekt. Nå bryter det nest største partiet ut. Det er en stor og opprivende hendelse for høyresiden, sier Støre til NTB.

Men mens Rødt og SV er glade for at Frp forsvinner ut av regjeringen, er Støre mer skeptisk. Han frykter ytre høyre vil få mer makt.

– En svekket regjering vil sitte på nåden til et forsmådd Frp. Det kan gi ytre høyre mer makt og ikke mindre, sier Ap-lederen.

Polarisering

– Det borgerlige kaoset er komplett, og det er dårlig nytt for landet. Mer krangel og uforutsigbar styring vil ikke løse problemene for eksempel i helsevesenet og arbeidslivet.

Han frykter økt polarisering.

– Jeg er glad for alt som kan redusere Frps oppslutning. Men Frps analyser er at de skal styrke seg med dette. Hovedsaken for oss er å få et nytt flertall i 2021, det er det vi må jobbe for.

Vil fremme forslag

Støre ser likevel muligheter for Arbeiderpartiet, nå som man får en borgerlig mindretallsregjering.

– Da er det flere avgjørelser som må tas i Stortinget. Vi vil fremme flere av våre forslag med sikte på å teste om det er mulighet for å få tilslutning til dem, sier han.

Han vil ikke utdype noe særlig om hvilke saker han håper å få gjennomslag for, men trekker fram bioteknologi som et eksempel.