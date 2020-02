Terrorsiktet kvinne fortsatt sammen med sine barn

Det opplyste PST på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

29-åringen ble mandag varetektsfengslet av Oslo tingrett i fire uker med brev- og besøksforbud. Hun har også fått medieforbud.

Kvinnen oppholder seg foreløpig på sykehus med de to barna under overvåking av politiet. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har ingen nye opplysninger om barnas helsetilstand. Det er tidligere kjent at barna vil bli tatt vare på av barnevernet og at de også vil få helsehjelp.

Det er ikke fastsatt når kvinnen blir flyttet til et sted for varetekt, men det vil ifølge PST skje snarlig.

Terrorbidrag fra 2013

Kvinnen er siktet for deltakelse i terrororganisasjoner.

– Bestemmelsen rammer ulike former for aktive bidrag til opprettholdelse av en slik organisasjon, også annen aktivitet enn militær, sier PSTs påtaleansvarlig Line Nyvoll Nygaard mandag ettermiddag.

Hun ønsket ikke å gå nærmere inn på hva slags type aktivitet dette dreier seg om. Kvinnen er siktet for terrordeltakelse i perioden fra 2013 til 2019, opplyste PST på pressekonferansen.

Kvinnen har nektet straffskyld, men også samtykket til varetektsfengsling. Kvinnens forsvarer, advokat Nils Christian Nordhus, har opplyst at hun ønsker å samarbeide med PST.

Vurderer advokat for barna

I varetektsperioden vil det bli gjort flere avhør av kvinnen og av vitner. PST vil også gjøre andre undersøkelser.

– Jeg kan ikke gå nærmere i detaljer rundt hva den videre etterforskningen vil bestå i, sier Nygaard.

PST vurderer fortløpende om barna skal få en egen bistandsadvokat.