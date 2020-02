Young Bloods-leder tiltalt for drapsforsøk deltok på «oppvaskmøte»

Møtet ble holdt ved Peppes Pizza på Solli plass i Oslo noen dager før nyttårsaften 2012, og flere medlemmer i gjengene Furuset Bad Boys og Young Bloods deltok i møtet, skriver avisa.

Samtalene i møtet ble tatt opp i all hemmelighet, og opptakene har vært sentrale i politiets etterforskning.

Ifølge lydopptaket uttalte Young Bloods-lederen at han og én til «tar ansvaret» for det som har skjedd. Politiet mener 29-åringen med dette bekreftet at han tok initiativ til drapsforsøket, ifølge VG.

– Det viktigste for han var å løse situasjonen, og han tenkte større på det enn straffansvaret. Målet for møtet var å skape fred, og det ble fred, svarer 29-åringens forsvarer Øyvind Bratlien til avisa på spørsmål om hva tiltalte mente med «tar ansvaret».

Saken det er snakk om, er drapsforsøket på en tidligere lederskikkelse i gjengen Furuset Bad Boys 18. mai i 2012. Mannen ble truffet av en rekke skudd, men han overlevde.

Høsten 2019 ble Young Bloods-lederen og et gjengmedlem (32) tiltalt for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk.

Tirsdag starter straffesaken i Oslo tingrett. Det er satt av sju uker til forhandlingene.