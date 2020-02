Til sammen 27 mindreårige drept de siste ti årene

Hvert år fra og med 2010 var minst ett av drapsofrene under 18 år, viser den nasjonale drapsoversikten til Kripos. De tre årene med flest barnedrap var 2010, med fem, samt fjoråret og 2018, da fire mindreårige ble drept i hvert av dem.

Til sammen 27 mindreårige – 17 jenter og 10 gutter – ble drept i tiårsperioden fra og med 2010 til og med 2019. 13 av barna var under 10 år gamle, mens 14 var mellom 10 og 18 år gamle på drapstidspunktet, viser oversikten.

Ofrene for terroren på Utøya 22. juli 2011 er ikke med i Kripos' oversikt. Da ble 33 personer under 18 år ble drept.

Foreldre dreper

De fleste av barna under 10 år er drept av sine foreldre, ifølge Kripos. Åtte bekreftede gjerningspersoner var under 18 år gamle – seks av dem var over den kriminelle lavalder på 15 år.

I samme periode ble totalt 269 personer drept her i landet. Mindreårige utgjør drøyt 10 prosent av alle drapsofre.

I fjor alene ble 28 personer drept – 12 menn og 16 kvinner – av 28 gjerningspersoner. Fire av dem var barn, hvorav to var jentene som ble hentet livløse opp av vannet, sammen med sin mor og lillesøster, ved Fagereng i Tromsø 2. desember.

Les også: Politiet etterforsker den døde moren for drap og forsøk på drap

34 drap uoppklart

De fleste drapene i Norge skjer i private hjem, og i de fleste sakene er det en relasjon mellom gjerningsperson og offer. De siste ti årene har halvparten av alle gjerningspersonene vært ruspåvirket i gjerningsøyeblikket. I fjor var tre av fire gjerningspersoner ruspåvirket.

– Sammenlignet med våre naboland er det få drap i Norge. For politiet er det helt sentralt å gi pårørende og samfunnet svar på hva som har skjedd, samt å stille gjerningspersonen til ansvar. I 2019 er det ingen drapssaker som er uoppklarte, sier leder Vibeke Schei Syversen av voldsseksjonen hos Kripos i en pressemelding.

Av alle drap her i landet de siste 30 årene – fra og med 1991 til og med 2019 – er 34 fortsatt ikke oppklart.