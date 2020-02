Sentrale Frp-ere vil ut av regjering

Fire fylkesledere i Frp ber partileder Siv Jensen ta partiet ut av regjeringen. Også blant partiets stortingsrepresentanter er det misnøye.

Ifølge TV 2 sier ni stortingsrepresentanter at Frp må ut av regjering, mens fire mener partiet må bli og heller finne en løsning. De øvrige 13 har ingen mening eller vil ikke flagge den.

Prins Harry forklarte seg

Prins Harry sier han og hertuginne Meghan følte at de ikke hadde noe annet valg enn å gi opp sin kongelige posisjon og plikter.

I en tale til stiftelsen Sentebale søndag kveld sa han blant annet: – Jeg vet at jeg ikke alltid har gjort ting rett, men når det gjelder dette, var det ikke noe annet alternativ, sa prinsen.

Lungevirus sprer seg i Kina

Kina bekrefter mandag 139 nye tilfeller av det sars-lignende lungeviruset. Samtidig frykter de stor spredning når millioner samles for å feire kinesisk nyttår.

I tillegg bekreftes det mandag at ytterligere én person har mistet livet som følge av smitten. Til sammen har tre personer dødd av viruset.

Nebbdyr i Australia utryddes

Langvarig tørke og andre konsekvenser av klimaendringer presser Australias unike nebbdyrbestand mot utryddelse, advarer forskere i en ny rapport mandag.

Nebbdyret har allerede forsvunnet fra opptil 40 prosent av deres tilholdssteder på Australias østkyst grunnet tørke, landrydding, forurensning og bygging av demninger.

Super Bowl-lagene er klare

Kansas City Cheifs møter San Francisco 49ers i mesterskapsfinalen i amerikansk fotball. Det ble klart etter at 49ers feide Green Bay Packers av banen i semifinalen natt til mandag. Stillingen ble til slutt 37-20.

Kansas City Chiefs er klar for finalen for første gang på 50 år etter 35-24-seieren over Tennessee Titans. Super Bowl spilles natt til 3. februar.

«Parasite» første utenlandske SAG Award-vinner

Den sørkoreanske filmen «Parasite» er den første fremmedspråklige filmen som noen gang har vunnet en høytstående pris under den amerikanske film- og TV-prisen Screen Actors Guild Award.

Natt til mandag ble det delt ut priser i ulike kategorier. «Parasite» vant i kategorien beste rollebesetning. Årets hederspris gikk til Robert De Niro.