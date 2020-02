Frp sier nei til å bruke norske spesialstyrker i Mali

– Spesialstyrkene er blant verdens beste soldater, og mange av våre allierte ønsker dem og deres kompetanse. Men nå må vi si nei til oppdrag ute og prioritere vårt eget forsvar. Spesialstyrkene bør øve mer på arktisk krigføring, sier Frps forsvarspolitiske talsperson Per-Willy Amundsen til Dagbladet.

Også Frps utenrikspolitiske talsperson Christian Tybring-Gjedde sier nei til at Norge skal sende styrker til Mali.

Norge og flere andre europeiske land er bedt av franske og maliske myndigheter om å bidra i styrken som heter Takuba.

Forespørselen kommer som et resultat av at ytterliggående islamistgrupper er på frammarsj i Afrika, og spesielt i Sahel-beltet der Mali ligger.

Norges spesialstyrker med lang erfaring fra Afghanistan og kampen mot IS i Irak og Syria vil være høyaktuelle for et slik oppdrag, skriver Dagbladet.

Også Høyres forsvarspolitiske talsmann Hårek Elvenes har motforestillinger til Mali-oppdraget.

– Våre spesialstyrker er veldig etterspurte og brukes mye i internasjonale operasjoner. Men det kan også komme i konflikt med vårt nasjonale behov. Spesialstyrkene får en stadig viktigere rolle i de nasjonale forsvarsoppgavene i et sammensatt trusselbilde med hybride trusler, sier Elvenes til Dagbladet.