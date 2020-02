Flere mindreårige pågrepet i Stavanger

Klokka 18.27 søndag var politiet i Johan Svendsens vei i byen der det ble meldt om at flere personer slåss. De fikk kontroll på stedet, og avhørte to personer.

De opplyste å ha blitt truet med kniv og fratatt verdigjenstander. På bakgrunn av beskrivelser ble fire personer pågrepet på Byterminalen i Stavanger klokka 19.50. To av dem beskrives som mindreårige.

Verdigjenstandene som ble stjålet, ble funnet på en av dem som ble pågrepet. De to mindreårige er avhørt av politiet med barnevernet til stede, de to andre er satt i arrest. En av dem hadde narkotika på seg.

I forbindelse med søk i saken kontrollerer politiet i Egersund tre personer på togstasjonen. En har et gassvåpen og en har en kniv. Sistemann er så ruset eller beruset at han er sendt til legevakt. Politiet understreker at de foreløpig ikke har funnet noen sammenheng mellom de to sakene.