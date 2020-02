Mann med kniv truet flere passasjerer på tog i Bærum

Den skadde fikk tilsyn av ambulansepersonell etter hendelsen.

Politiet rykket ut til stasjonen nær Sandvika i Bærum. De fant gjerningsmannen i bakerste vogn på togsettet.

– Det er funnet en syl på gjerningspersonen, og vi er i avhør med fornærmede og vitner til hendelsen. Fornærmede er ikke alvorlig skadd, men har fått et risp i ansiktet, opplyser Oslo politidistrikt på Twitter.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 21.23 søndag kveld.

– Det virker som om det var noe krangling mellom de to i forkant, sier operasjonsleder Guro Sandnes i politiet, til VG.

– Vi har vært i togsettet og betrygget passasjerene. Vi ønsket at de skulle se at vi var på stedet. Dette kan ha opplevdes som svært ubehagelig for mange, sier operasjonslederen videre.

Bane Nor opplyser til Budstikka at et spor på Høvik stasjon er sperret, og at de forventer forsinkelser i togtrafikken grunnet dette. Bane Nor oppfordrer reisende til å sjekke togselskapenes nettsider for mer informasjon.