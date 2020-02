Politiet gir klarsignal for dusør i Hagen-saken

De har tidligere frarådet dette, men spørsmålet var på nytt tema i et møte familien hadde med politiet før jul i fjor.

– Etter politiets oppfatning er det noen betenkeligheter når det gjelder å utbetale dusør, og vi har vært rådgiver overfor familien vedrørende dette. Dusør har på nytt vært tema, og vi har gjort nye konkrete vurderinger. Slik saken står nå, har politiet ikke innvendinger til at familien eventuelt velger å bruke dusør som et mulig virkemiddel, sier politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt til Nettavisen.

Brøske sier at motforestillingene ved å utlove en dusør blant annet går på hvilke motiv personer kan ha og hvor troverdig opplysningene er.

– På den annen side kan det føre til at informasjon som ikke ellers hadde kommet fram, blir kjent. Dette har vi også tidligere gitt uttrykk for til familien, sier politiinspektøren.

Politiet intensiverer nå søket etter den 69 år gamle kvinnen.

– Det har gått fjorten måneder uten at vi har fått noen livstegn. Det er ingen endring i vår hovedhypotese om at vi mener vi står overfor en drapshandling. Det er viktig å finne henne. Det sitter blant annet også en familie som har behov for å få noen svar, sier Brøske.

Han sier at de både vil søke utendørs og innendørs, i ulikt omfang.

– Vi utelukker heller ikke søk i utlandet. Med kunnskapen og erfaringen vi har om nærområdet, er det naturlig at det er ett av områdene vi kommer til å lete, sier politiinspektør Tommy Brøske.