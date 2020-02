Innbruddstyv tatt på fersk gjerning i Porsgrunn – stupte ut av lukket vindu

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 6.09.

– Melder hadde sett en mann løpende ned trappa inne i huset sitt, og han stupte ut gjennom et lukket vindu så glassbitene fløy, opplyser Sørøst politidistrikt.

Politiet rykket ut og utførte søk etter gjerningsmannen, som beskrives som spinkel og med bart, men de har foreløpig ikke funnet ham, opplyser de i 8-tiden.

Mannen fikk med seg en gitar, to PC-er, et videokamera og et fotoapparat.