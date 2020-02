Kjøttsentralen mister godkjenning etter flere regelbrudd

Det innebærer at virksomheten, inkludert oppbevaring av animalske varer på kjøle- og fryselager, må opphøre. Mattilsynet gjennomførte vedtaket 12. desember. Selskapet spesialiserer seg på nedskjæring og foredling av kjøtt, og retter seg mot mindre butikker, restauranter og gatekjøkken på Østlandet, skriver Nationen.

Kjøttsentralen AS, nå Kalbakken Handel AS, har vært i Mattilsynets søkelys i flere måneder. Historikken viser at kjøttselskapet ikke evner å følge regelverket eller respekterer matregelverket, slår Mattilsynet fast.

Seksjonssjef for seksjon mat, avdeling Oslo, Asker og Bærum, Håvard Johansen, sier at de ser alvorlig på saken.

– Virksomheten er stengt fordi de trenger denne godkjenningen for å kunne håndtere og omsette animalske produkter, sier Johansen til Nationen.

Mattilsynet opplyser at selskapet ikke har klaget på vedtaket etter at EFTA-godkjenningen ble trukket tilbake.

Nationen har forelagt tidligere daglig leder Arne Mamen opplysningene fra tilsynshistorikken som framkommer i denne saken. Mamen har presisert overfor Nationen at Foods AS solgte seg ut av Kjøttsentralen AS den 3. juni 2019.

Vedkommende som ved utgangen av 2018 satt med 50 prosent av aksjonene, i selskapet har ikke svart Nationen på verken telefon, SMS eller epost.