Dale: – Mitt moralske kompass feiler det ingenting

– Mitt moralske kompass er det ingenting feil med i denne saken, sier Dale til TV 2.

I intervjuer har statsminister Erna Solberg (H) snakket om den syke sønnen til den IS-siktede kvinnen og brukt betegnelser som «den moralsk riktige måten» og «ryggmargsrefleksen som vi må ha».

– Det er ingenting galt med vårt moralske kompass. Tvert imot så står vi opp for frihetsverdiene som dette landet er tuftet på, som ytringsfrihet og bekjempelse av fundamentalisme, sier han.

Dale sier at hans parti ikke kompromisser med folk som frivillig slutter seg til terrororganisasjoner.

– At Frp er tydelige på det handler ikke om dårlig moral, men at vi står opp for de prinsippene som Norge er tuftet på, sier han.

Han mener han som statsråd har forholdt seg lojal til regjeringen, men at han og de andre Frp-statsrådene internt har vært svært tydelige på hva de mener.

Flere politikere har de siste dagene kritisert partiet for ikke å ha sagt fra tidligere om sitt syn på at Norge hentet hjem IS-kvinnen og hennes to barn.

Dale mener kritikken er urimelig, og at alle som hevder de burde opptrådt annerledes vet bedre.