Mann ranet i Trondheim, seks personer innbrakt

Ransmennene tok fra ham et mindre pengebeløp. Ranet skjedde i 19.30-tiden på Buran på Lademoen.

Ikke langt fra åstedet, kom politiet over seks personer som de mistenker for å ha stått bak. Noen av dem er under 18 år. De er tatt med til politistasjonen.

Mannen som ble ranet er ikke skadd, men overvåkingsbilder viser at han blir utsatt for vold, opplyser operasjonsleder Viola Elvrum i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Politiet etterforsker saken videre.