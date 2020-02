PST vil avhøre terrorsiktet kvinne så snart som mulig

– Kvinnen blir fremstilt for varetektsfengsling mandag, og vi vil forsøke å gjennomføre avhør av kvinnen så snart som mulig. Vi legger selvfølgelig opp til et godt samarbeid med kvinnens advokat, sa PST-sjef Hans Sverre Sjøvold da han lørdag ettermiddag møtte pressen.

– Hjemhentingen har skjedd i det konsulære sporet, og PST har bistått Utenriksdepartementet, fortalte Sjøvold under pressemøtet til Politiets sikkerhetstjeneste.

Den 29 år gamle kvinnen og hennes to barn landet på Gardermoen sent fredag kveld.

Kvinnen ble umiddelbart pågrepet ved ankomsten og befinner seg under vakthold på Ullevål sykehus. Barna får der helsehjelp, og de blir fulgt opp av barnevernet.

Vil orientere

Ifølge NRK har PST planlagt et avhør av kvinnen søndag. Det er også gjort rutinemessig beslag i saken, melder kringkasteren.

Advokat Nils Christian Nordhus, som natt til lørdag ble oppnevnt som kvinnens forsvarer, vil holde et pressemøte om saken i Oslo søndag klokken 14.

– Under pressemøtet vil advokaten til den terrorsiktede kvinnen, Nils Christian Nordhus, og spesialrådgiver i folkerett Mads Harlem både orientere om hvordan det i Norge har vært arbeidet med å få barna og mor ut av Syria, og hvordan den terrorsiktede kvinnen forholder seg til straffesaken, opplyser advokatfirmaet Nordhus & Aarø i en epost til NTB lørdag ettermiddag.

Trusselbildet

Under lørdagens pressemøte tok Sjøvold opp diskusjonen om trusselbildet i Norge knyttet til hjemkomsten.

– Vi anser ikke at denne ene hjemkomsten endrer situasjonen, slik vi vurderer det nå. Det er imidlertid et vanskelig bilde. Det er flere som sitter i fengsel, flere som slipper ut, og flere som kommer tilbake. Derfor vil dette være en løpende vurdering, sa PST-sjefen.

Kvinnen er siktet for å ha vært en del av gruppen tidligere kjent som Nusrafronten, en al-Qaida-tilknyttet gruppe, samt IS i perioden 2013 til 2019. Kvinnen har selv hevdet at hun kun har laget mat, vasket klær og tatt seg av barna.

– Det vi vet, er at kvinnene har vært en viktig del for å opprettholde kalifatet og deltatt i terrororganisasjonen, sa Sjøvold.

Plan for barna

PST-sjefen forteller at de har laget en plan for kvinnens to barn.

– Vi har sammen med helsevesenet og barnevernet laget en plan for å ivareta barna i en krevende situasjon, sa Sjøvold.

– Vår klare anmodning er å vise diskresjon for å skjerme barna i denne vanskelige tiden, sa han.

Sjøvold ville ikke svare på om det er aktuelt for PST å gjennomføre samtaler med barna som del av etterforskningen.

– Det overlater jeg til fremdriften av etterforskningen å ta stilling til, sa han.

Begynner ikke på «scratch»

PST var forberedt på at kvinnen skulle komme hjem, og de hadde derfor allerede startet etterforskningen i saken, opplyste Sjøvold.

– Vi begynner ikke på «scratch». Det vil ta tid, men vi er en organisasjon som har god erfaring med å etterforske denne typen saker, sa han.

Han vil ikke si noe om hva de mener kvinnen har vært med på.

– Det blir en del av etterforskningen. Det som går på siktelsen, er deltakelse i terrororganisasjoner. Så vil dette vil bli et bevistema etter hvert.