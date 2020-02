PST vil gjennomføre avhør av den terrorsiktede kvinnen

– Kvinnen blir fremstilt for varetektsfengsling på mandag og vi vil forsøke å gjennomføre avhør av kvinnen så snart som mulig, sa PST-sjef Hans Sverre Sjøvold på en pressekonferanse lørdag ettermiddag.

Den 29 år gamle kvinnen og hennes to barn landet på Gardermoen sent fredag kveld. Kvinnen ble umiddelbart pågrepet, og barna får nå helsehjelp og blir fulgt opp av barnevernet.

– Vi har sammen med helsevesenet og barnevernet laget en plan for å ivareta barna i en krevende situasjon, sa Sjøvold.

– Flere som slipper ut og flere som kommer tilbake

Han tok også opp også diskusjonen om trusselbildet i Norge knyttet til hjemkomsten.

– Vi anser ikke at denne ene hjemkomsten endrer situasjonen, slik vi vurderer det nå. Det er imidlertid et vanskelig bilde. Det er flere som sitter i fengsel, flere som slipper ut og flere som kommer tilbake. Derfor vil dette være en løpende vurdering, sa PST-sjefen.

Kvinnen er siktet for å ha vært en del av Jabhat al-Nusra, en al-Qaida-tilknyttet gruppe, samt IS i perioden 2013 til 2019. Kvinnen har selv hevdet at hun kun har laget mat, vasket klær og tatt seg av barna.

– Det vi vet, er at kvinnene har vært en viktig del for å opprettholde kalifatet og deltatt i terrororganisasjon, sa Sjøvold.

Landet på Gardermoen

Den terrorsiktede kvinnen på Kastrup lufthavn fredag kveld. Hun ble fulgt av politifolk og representanter for norske myndigheter som eskorterte familien på reisen hjem til Norge. Foto: Roger Sevrin Bruland / NRK / NTB scanpix Foto: Roger Sevrin Bruland / Nrk / NTB scanpix

Utenriksdepartementet opplyser i en pressemelding natt til lørdag at to norske barn og deres mor har fått bistand til retur fra Syria

De tre ble fulgt på reisen til Norge av personell fra Utenriksdepartementet med bistand fra norsk politi.

– Barna må skjermes

– Bistand til hjemreise ble gitt på humanitært grunnlag fordi vi frykter sykdom hos det ene barnet. Jeg er glad for at vi nå kan avslutte denne krevende konsulærsaken. Jeg takker alle som har bidratt i dette arbeidet, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Kvinnen ble pågrepet av påtalemyndigheten umiddelbart etter ankomsten. Barna får helsehjelp og blir fulgt opp av barnevernet, skriver UD.

– Barna fortjener ro og må skjermes. Jeg håper dette respekteres, sier Søreide.

De tre ankom Ullevål sykehus i Oslo like etter klokken 1.30 natt til lørdag melder NRK. Ett av barna ble båret inn fra en ambulanse til Barneavdelingen. Deretter kjørte ambulansen videre til sykehushotellet, tett fulgt av sivilt politi.

Reiste til Syria i 2013

Ifølge TV 2 ble kvinnen eskortert av i underkant ti personer fra flyet på Kastrup og til neste fly til Gardermoen.

Tirsdag ble det kjent at regjeringen hadde besluttet å hente hjem den terrorsiktede, norske IS-kvinnen, hennes fem år gamle sønn og datteren på tre år.

Kvinnen reiste til et IS-kontrollert område i Syria i 2013. I løpet av oppholdet fikk hun to barn. Hun og barna har vært internert i den syriske flyktningleiren Al Hol nordøst i Syria, i rundt ti måneder.

Misnøye

Kvinnen og hennes to barn var passasjerer på et rutefly fra Arbil i Irak til Wien fredag ettermiddag. Deretter gikk reisen til København og så videre til Oslo.

Fakta om norske statsborgere i Syria og Irak * Totalt har i overkant av 100 personer med tilknytning til Norge reist til konfliktområdene i Syria og Irak etter 2012. * 40 av dem er bekreftet døde, mens 40 har returnert. Flere av de returnerte er blitt dømt for å ha sluttet seg til ekstremistgruppen IS. * Cirka 20 personer har fortsatt usikker status, men det antas at flere av dem kan være døde. Blant dem er om lag ti kvinner. * I tillegg kommer cirka 30 barn med norsk tilknytning. * Etter det UD kjenner til er det nå fire norske kvinner og fire norske barn igjen i kurdiskkontrollerte leirer i Syria. Ingen av dem har bedt om bistand for å komme hjem til Norge. (Kilde: PST, UD)

Både politi, barnevern og helsepersonell var fredag kveld på plass på Gardermoen for å ta imot kvinnen og hennes to barn.

Saken om hjemhentingen av den lille familien har skapt voldsom misnøye i Frp, som nå truer med å gå ut av regjeringen med mindre de får innfridd en rekke nye krav.

Kvinnens advokat Nils Christian Nordhus har varslet en pressekonferanse etter at kvinnen og hennes barn har ankommet Norge.

Lysbakken roser regjeringen

SV-leder Audun Lysbakken hyller regjeringen for å ha hentet hjem den IS-siktede kvinnen og hennes barn fra Syria. – Helt riktig og nødvendig, sier Lysbakken.

– Regjeringen har gjort det rette i denne saken. Vi vil fortsette å jobbe for at alle norske barn som er i en sånn situasjon, skal behandles på den måten, sa Lysbakken fra talerstolen på SVs landsstyremøte lørdag.

– Ungene må berges hjem til Norge, og det er også bra at de som har sluttet seg til IS, får sin straff, sa han.

Jagland: Kvinnene bør hentes hjem



Thorbjørn Jagland Foto: Petros Karadjias / AP

Det er en trussel mot rikets sikkerhet om Norge ikke henter kvinner som har sluttet seg til IS, mener Thorbjørn Jagland.

– Jeg har lenge hatt den oppfatningen at de landene som har statsborgere som reiser for å krige i Syria, og slutter seg til IS, har en forpliktelse til å straffeforfølge dem. Ellers blir disse forbrytelsene i praksis straffefrie, sier Thorbjørn Jagland til Vårt Land.

Den tidligere utenriksministeren og generalsekretæren i Europarådet reagerer på at Norge slik han ser det, fraskriver seg ansvaret for egne statsborgere.

– Vi er sikrere når de er i fengsel, hvor vi kan rehabilitere dem, enn når de er på frifot utenfor Europas grenser, sier han.

Jagland mener Norge svikter viktige rettsprinsipper ved å la potensielle krigsforbrytere gå fri. Det at flere av kvinnene ønsker å bli i Syria, fratar ikke Norge forpliktelsen å gjøre det som er mulig for å stille dem for retten – med tanke på alvoret i IS’ forbrytelser, mener han.

Etter det Utenriksdepartementet kjenner til er det nå fire norske kvinner og fire norske barn igjen i kurdiskkontrollerte leirer i Syria. Ingen av dem har bedt om bistand for å komme hjem til Norge.

