Aftenposten: Regjeringskrise kan utløse lederdebatt i Frp

Jensen har samarbeidet tett med Erna Solberg de seks siste årene. Dersom hun og Frp går ut av regjeringen, vil det kunne utløse en debatt både om Jensens lederrolle og om hvordan Frp skal opptre som opposisjonsparti. Det opplyser flere kilder i Frps stortingsgruppe. De tilhører ulike fløyer i partiet, skriver Aftenposten.

En kilde spår en splittet gruppe mellom en del «moderate politikere» og den mer opprørske fløyen. Samme person gir tydelig uttrykk for at vedkommende ikke tror Jensen vil kunne fortsette som leder, dersom partiet havner i opposisjon.

Alle Aftenposten har snakket med understreker at Frp har et tydelig vedtak på at partiet ikke støtter en regjering det ikke er en del av.