Xi møter Suu Kyi

Kinas president Xi Jinping fortsetter sitt besøk i Myanmar og skal blant annet ha møter med landets sivile leder Aung San Suu Kyi og hærsjefen Min Aung Hlaing.

Kina øyner økonomiske muligheter i Myanmar etter at landets reformer i 2010 først førte til interesse fra Vesten, men som med rohingya-striden fra 2017 har dempet vestlig entusiasme.

Kvinner i protestmarsj over hele verden

Kvinner over hele USA og flere andre steder i verden arrangerer den tredje årlige kvinnemarsjen for flere rettigheter og mer likestilling. Også i Norge arrangeres det kvinnemarsj.

Den første kvinnemarsjen ble gjennomført i 2017 dagen etter innsettelsen av Donald Trump som president og regnes som den største protesten i Washington siden Vietnamkrigen.

Kronprinsen besøker Bergen

I forbindelse med Bergens 950-årsjubileum i 2020 besøker kronprins Haakon byen. Statsminister Erna Solberg er også til stede. Bergens ordfører, Marte Mjøs Persen er vertskap for mottakelsen.

Til mottakelsen i Håkonshallen inviteres også utvalg av Bergens befolkning.

SpaceX tester nødsystem

SpaceX tester et system som skal kunne avbryte en oppskyting av romkapselen Crew Dragon hvis noe går galt. Testen er en avgjørende del av forberedelsene til bemannede ferder med kapselen.

En tidligere test av systemet på bakken i april i fjor førte til en brann som ødela fartøyet.

Ungdommens musikkmesterskap 2019–2020

Unge musikere fra hele landet samles i Oslo til Ungdommens musikkmesterskap. De unge musikerne skal konkurrere om å bli Årets musiker og andre priser og premier. Årets musiker belønnes med 50.000 kroner og solistoppdrag med KORK.

UMM arrangeres av Norsk kulturskoleråd, Norges Musikkorps Forbund, Musikkpedagogene Norge og Norges musikkhøgskole.

Håndballgutta møter pressen

Sander Sagosen og resten av landslaget i håndball møter pressen dagen etter at de vant 36-29 over Ungarn i EM.

Søndag venter Sverige, som må vinne over Norge for å ha en sjanse i mesterskapet på hjemmebane. Norge tar et kjempesteg mot semifinale med seier over Sverige.