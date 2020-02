IS-siktet kvinne pågrepet ved ankomst

PST bekrefter natt til lørdag at de har pågrepet en 29 år gammel terrorsiktet kvinne som kom til Gardermoen sent fredag kveld.

Kvinnen er siktet for deltakelse i to terrororganisasjoner i Syria. Hun blir trolig framstilt for varetektsfengsling mandag.

Person død etter voldshendelse

En person er død etter en voldshendelse på en institusjon i Hov i Søndre Land fredag kveld. En person er pågrepet og siktet i saken.

Voldshendelsen skjedde på Hov Nordre, som er en institusjon for pasienter med rus- og psykiatrilidelser, skriver Oppland Arbeiderblad.

Forskere tror mange flere er smittet

Tallet på mennesker som er smittet i Kina av det mystiske, sars-lignende viruset er trolig flere hundre flere enn myndighetene har opplyst, mener forskere.

Kina har opplyst at 41 er smittet og to døde av viruset. Forskere ved Imperial College i London har regnet seg fram til at tallet trolig er over 1.700.

Trump advarer Khamenei

USAs president Donald Trump advarte fredag Irans øverste leder, ayatolla Ali Khamenei, om å være veldig forsiktig med ordvalget sitt.

Advarselen kommer etter at Khamenei holdt sin første fredagspreken siden 2012. I den kalte han blant annet Trump for en klovn som dolker iranere i ryggen.

Ventura reddet runden etter dobbeltbogey

Kristoffer Ventura så ut til å ha ødelagt andre runde i PGA-turneringen i California fredag med en dobbeltbogey på 8. hull. En sterk avslutning reddet runden.

Dobbeltbogeyen på 8. hull gjorde at han etter ti spilte hull på andre runde bare var ett slag under par. Birdie på hull 12 og 13 gjorde at nordmannen avsluttet runden med tre under par.