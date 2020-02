Byrådet i Oslo vil sikre helsehjelp til personer uten oppholdstillatelse

Byrådet øker i år støtten til Helsesenteret for papirløse migranter fra en halv million kroner til 1,6 millioner, men ønsker at staten skal ta større ansvar.

– Vi er bekymret for at sårbare mennesker i en vanskelig situasjon som i dag ikke har rett på et tilbud faller utenfor. Vi ber derfor staten om å gjennomgå regelverket og inkludere flere med store behov for helsehjelp for å hindre tap av liv og store helseplager, sier Robert Steen (Ap), som er byråd for helse, eldre og innbyggertjenester, til Dagsavisen.

Hvor mange papirløse det er i Oslo er det ingen eksakte tall på, men Helsesenteret, som drives av Kirkens Bymisjon, har hatt i overkant av 4.800 pasienter siden oppstarten for ti år siden.

– I fjor hadde vi cirka 800 pasienter, sier virksomhetsleder Linnea Näsholm ved Helsesenteret for papirløse migranter til Dagsavisen.

Personer uten lovlig opphold har i dag rett til øyeblikkelig helsehjelp og helsehjelp som er helt nødvendig og ikke kan vente.