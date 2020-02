Jagland: Kvinnene bør hentes hjem

– Jeg har lenge hatt den oppfatningen at de landene som har statsborgere som reiser for å krige i Syria, og slutter seg til IS, har en forpliktelse til å straffeforfølge dem. Ellers blir disse forbrytelsene i praksis straffefrie, sier Thorbjørn Jagland til Vårt Land.

Den tidligere utenriksministeren og generalsekretæren i Europarådet reagerer på at Norge slik han ser det, fraskriver seg ansvaret for egne statsborgere.

– Vi er sikrere når de er i fengsel, hvor vi kan rehabilitere dem, enn når de er på frifot utenfor Europas grenser, sier han.

Jagland mener Norge svikter viktige rettsprinsipper ved å la potensielle krigsforbrytere gå fri. Det at flere av kvinnene ønsker å bli i Syria, fratar ikke Norge forpliktelsen å gjøre det som er mulig for å stille dem for retten – med tanke på alvoret i IS’ forbrytelser, mener han.

Etter det Utenriksdepartementet kjenner til er det nå fire norske kvinner og fire norske barn igjen i kurdiskkontrollerte leirer i Syria. Ingen av dem har bedt om bistand for å komme hjem til Norge.