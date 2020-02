Mistenkelig dødsfall i Skien

– Det er fordi han ble funnet ute, sier operasjonsleder Marius Knudsen i Sørøst politidistrikt til NTB.

Mannen ble funnet i en trapp utendørs i Skien sentrum, like ved Lundetangen Pub. Kriminalteknikere er på plass i leilighetsbygget hvor han ble funnet død.

– Vi har ikke varslet pårørende, men ut fra det vi vet, er det en mann i 40-årene, sier Knudsen.

Politiet ble varslet av AMK om mannen klokken 16.37, som igjen hadde blitt varslet av noen som ringte inn.

Blod i oppgangen

Det er funnet en del blod i oppgangen hvor mannen ble funnet, opplyser innsatsleder Sondre Dahl til Telemarksavisa.

Mannen skal obduseres, men det er uklart når dette vil skje, ifølge Knudsen.

Politiet jobber nå blant annet med å komme i kontakt med personer som har vært i området, og som kan ha sett noe.

Politiet er usikre på om det har skjedd en kriminell handling.

Funnet av nabo

– Jeg var på jobb da jeg fikk beskjed om at mannen var funnet i trappeoppgangen. Det var en nabo som fant ham og tok kontakt med meg, forteller eier av bygget til Varden.

Han sier at mannen hadde to handleposer med seg og at det var blod i trappa og opp til etasjen hvor han lå.

– Det kan se ut som noe har skjedd, at han har vært utsatt for noe, sier eieren.

Mannen ble sist sett i 13.30-tiden fredag.