Sjark gikk på grunn i Finnmark

Hovedredningssentralen (HRS) ble varslet om hendelsen klokken 7.10 fredag morgen.

Et Sea King-helikopter, hurtigruteskipet MS Nordlys, båten Årøy og redningsskøyta Odin deltok i redningsaksjonen sørvest for Havøysund i Måsøy i Finnmark.

Klokken 8.20 fikk HRS melding om at MS Nordlys hadde evakuert de to personene fra sjarken med sin mob-båt, skriver Fiskeribladet.

– Det har vært ganske udramatisk. De to gikk om bord i mob-båten fra havaristen, sier redningsleder Frode Iversen ved HRS i Nord-Norge.

iFinnmark meldte først at et Sea King-helikopter skulle heise opp de to personene, men det var altså hurtigruta som hentet opp de to skipbrudne.