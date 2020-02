Åpen for trafikk igjen



Strømproblemer førte til full stans i togtrafikken på Drammenbanen og Askerbanen torsdag kveld, etter at en kjøreledning ble revet ned av et tog ved Lysaker stasjon like etter klokken 15.

– Anlegget for togenes kjørestrøm ved Lysaker er ferdig utbedret og strekningen åpnet for normalt trafikk, opplyste Bane Nor klokken 2 natt til fredag.

Godt start for handelssamtaler

EUs handelskommissær Phil Hogan oppsummerte de tre dager lange samtalene med USA som en god start. Han understreket at EU ønsker en løsning på flere handelskonflikter mellom de to allierte og unngå dyr straffetoll, skriver Reuters.

– Det var en god start, men det gjenstår mye arbeid, vedgikk Hogan.

Frp-fylkesleder tror det er kroken på døra

Frps fylkesleder i Møre og Romsdal, Frank Sve, tror ikke statsminister Erna Solberg (H) greier å redde sin egen regjering denne gangen.

– Det må et under til om hun skal greie å løse denne floken, sier Sve til Aftenposten om situasjonen etter regjeringens avgjørelse om å hente hjem en IS-siktet kvinne og hennes to barn.

Asias børser opp etter Wall Street-rekord

Aksjehandelen i Tokyo åpnet fredag opp etter at Wall Street steg til nye høyder torsdag på grunn av Senatets godkjenning av en ny nordamerikansk handelsavtale.

Utsiktene til bedre inntjening og en sterkere dollar bidro også til å oppmuntre investorene.

Svakeste økonomiske vekst i Kina på tre tiår

Kinas bruttonasjonalprodukt (BNP) steg med 6,1 prosent i fjor. Det er den svakeste økonomiske veksten på tre tiår, viser tall offentliggjort fredag.

Årsakene til lav vekst er svak etterspørsel i hjemlandet og handelskrigen med USA.

Seier for Minnesota Wild

Mats Zuccarello og hans Minnesota Wild vant en viktig 3-2-seier hjemme mot Tampa Bay Lightning torsdag. Gjestene har ikke slått dem der på snart ni år.

Nordmannen var aktiv i angrepsspillet, men fikk kun notert seg for ett skudd på mål i førsteperioden. Han fikk 16 minutter og 41 sekunder på isen torsdag.