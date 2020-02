Tetzschner: – Kan bli et spill der alle taper

– Jeg anser det som veldig uklokt å stille en kravliste til regjerings leder i full offentlighet. Noe av poenget når man er i en regjering, er at man avklarer uenighet innad, sier Høyres stortingsrepresentant Michael Tetzschner til Klassekampen.

Frp skal legge fram en rekke krav som partiet krever gjennomslag for i regjering etter at partiet tapte striden om å hente hjem en IS-siktet kvinne og hennes to barn fra Syria. Blir ikke kravene innfridd, går Frp ut av regjeringen.

Tetzschner sammenligner situasjonen med spillteorien «chicken race», som oftest blir gjengitt som et billøp der to biler i høy hastighet har kurs mot hverandre. Den første til å svinge unna taper, med en risiko for at ingen svinger, skriver Klassekampen.

Tetzschner mener Frp utfordrer statsminister Erna Solbergs autoritet.

– Og det går utover kollegiets autoritet. Det kan fort bli et spill der alle taper. Det er en tendens at regjeringen blir et åpent seminar for partiene, sier han til avisen.

– Jeg hadde gjerne sett at det var regjeringen med stor r som framtrådte med autoritet og klarte å skyve de reint partipolitiske behovene i bakgrunnen, og heller overlate det feltet til mer uvørne partisoldater, eventuelt representanter i Stortinget, fortsetter Høyre-nestoren.