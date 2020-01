Erna Solberg: – Ikke grunnlag for store endringer i Granavolden-plattformen

– Det er ikke noe grunnlag for at vi skal gjøre store endringer i Granavolden-plattformen, slo statsministeren fast på NRKs Debatten torsdag kveld.

– Men det er fortsatt mange ting vi ikke er ferdig med å følge opp, sier Solberg, som samtidig lover å lytte til innspillene fra Frp.

Frp har truet med å gå ut av regjeringen etter at partiet tapte regjeringsstriden om å hente hjem en IS-siktet kvinne og hennes to barn fra Syria.

Ultimatum

Partiledelsen jobbet torsdag kveld med en liste med krav som skal overleveres statsministeren.

Om Solberg vil beholde Frp i regjering, må hun innfri kravene, er ultimatumet fra regjeringspartneren.

Solberg erkjenner at hun visste at Frp-stormen kunne komme på et tidspunkt, men peker samtid på at beslutningen om å hente hjem kvinnen og hennes barn ble fattet for en stund siden.

– Barn skal ikke dø på vår vakt

– Så er situasjonen sånn at noen ganger må man gjøre et moralsk riktig valg. Noen ganger må et regjeringsflertall skjære igjennom, sier statsministeren.

– Jeg ville ikke risikere at en syk norsk femåring døde i Syria. Vi har et ansvar for at et barn ikke skal dø på vår vakt, slår hun fast.

Kvinnen og barna var ventet til Norge torsdag, men reisen er blitt utsatt. De vil trolig komme fredag, ifølge Solberg.

– Men dette er det PST og politiet som har mest kontroll over, sier hun.

«Angivelig sykt»

Innvandringspolitisk talsperson i Frp, Jon Helgheim, trekker på sin side guttens sykdom i tvil.

– Nå snakker man om en angivelig sykt barn. Jeg hadde forventet at de i regjeringen som har stått for dette, ville sjekket om barnet faktisk er sykt, sa Helgheim i Debatten.

– Vi vil hjelpe barna, barna kan komme, men da må vi presse moren til å levere fra seg barna, noe som enhver god mor ville ha gjort hvis hun ikke hadde satt sine interesser foran barnas, sier Helgheim.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad peker på at det viste seg umulig å hente ut barna uten moren.

– Hadde Frp fått viljen sin, så hadde barna blitt der, og kanskje de hadde dødd. Nå er de på vei hjem, og det er jeg utrolig glad for, sier Ropstad.

Terrorsiktet kvinne kommer trolig fredag

Planene om å reise hjem torsdag, ble endret, men det ligger ingen dramatikk bak endringen, opplyser kilder til VG.

I intervjuet med NRK torsdag kveld sier Solberg at de antas å komme fredag, men at det er PST som har full oversikt over dette.

Kvinnens advokat Nils Christian Nordhus har bedt om at barna skjermes når de ankommer Norge.

– Vi ber innstendig om at alle aktører respekterer den absolutte skjerming av barna. Det er mor og familiens oppfordring at barnas reise til og møte med Norge skjer mest mulig skånsomt og med verdighet, sier han til VG.