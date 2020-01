Forsikringsselskap frykter at alle bilene i parkeringshuset på Sola må kondemneres

Bilene har stått i sterk varme og røyklukt, og alle kan trolig være totalskadd. Prisen kan bli mer enn 320 millioner kroner.

– Med tanke på at det ble over tusen grader inne i bygget, og at vel 1.300 biler har stått i en voldsom sterk røyklukt i halvannen uke, frykter vi at alle bilene kan bli kondemnert. Selv de bilene som på avstand fremstår som uskadd, kan ha lukt- og sotskader som ikke vil la seg fjerne, sier takstmann Jostein Tendenes i Tryg Forsikring.

Han er en av flere takstmenn som har jobbet på stedet med å hjelpe kunder som er berørt av det som trolig er Norges største og dyreste bilbrann noensinne. De 1.300 bilene kan representere verdier for over 320 millioner kroner.

Det er ennå usikkert om hele eller deler av parkeringshuset skal rives. Det blir trolig avgjort fredag, ifølge forsikringsselskapet.

Tryg Forsikring har fått inn 120 skadesaker i forbindelse med brannen og har fortsatt stående 65 biler inne i parkeringshuset. Noen få biler er tatt ut ved hjelp av en robot, men dette arbeidet er stilt i bero inntil videre.