Overgrepsdømt krevde å få fortsette å jobbe som lege – tapte i retten

Mannen ble i 2017 dømt til to års fengsel for seksuelle overgrep mot ei tolv år gammel jente.

Overgrepene skjedde for omtrent 20 år siden, før mannen var utdannet lege, skriver Oppland Arbeiderblad.

Mannen, som nå er i 40-årene, gikk til sak for å prøve gyldigheten av vedtaket til Statens helsepersonellnemnd om tilbakekalling av autorisasjonen, men vant ikke fram i Gjøvik tingrett.

– Poenget er at han som lege ikke har gjort noe galt, og at han alltid har oppfylt de krav som stilles til ham som lege, påpekte mannens advokat Mette Yvonne Larsen.

Gjøvik tingrett påpeker at det at både mannen og tolvåringen så på relasjonen dem imellom som et «gjensidig kjærlighetsforhold», er egnet til å stille spørsmål ved mannens dømmekraft.

Retten mener handlingene svekker tilliten til ham som helsepersonell, selv om de skjedde før han var utdannet lege og uten at det har noe med yrkesutøvelsen hans å gjøre.

Mannen anker dommen, opplyser Larsen til NRK.