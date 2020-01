Raja ber om at alle de norske kvinnene og barna i Syria hentes hjem

Raja vil hente alle de norske mødre og deres barn hjem fra flyktningleirer så raskt som mulig, ifølge Dagbladet.

– Jeg vil gi stor honnør til regjeringen som har klart å lande et stort flertall for å hente moren og de to barna. Så håper jeg fra Venstres side, og som leder av antiterrorgruppen i OSSE, at også de andre barna som er igjen i Syria, skal få komme hjem til Norge, sier han.

– Når vi har hentet hjem disse to barna og moren, tilsier det at vi også skal hente barna som lever under forhold som kan påføre dem langvarige psykiske og fysiske lidelser.