Lavtrykk på rekke og rad holder vinterværet unna

I store trekk vil været fram mot helgen være det samme som det har vært de siste ukene, forteller vakthavende meteorolog Pernille Borander ved Meteorologisk institutt.

– Høytrykk over sentrale deler av Europa gjør at lavtrykkene presses opp til oss, sier hun til NTB.

Det har vært mye grått og mildt vær i #Norge den siste tiden, og det vil nok fortsette sånn en stund til... På grunn av høytrykket over sentrale deler av Europa blir fortsatt lavtrykkene dyttet vår vei 🌬️🌧️ Men Nord-Norge og Østlandet kan glede seg over en pause i helgen ⛅ pic.twitter.com/b13rE5shWh — Meteorologene (@Meteorologene) 15. januar 2020

Tar med seg vind

Med lavtrykk følger også vind, men den vil være litt av og på, ifølge statsmeteorologen. Ekstra vindfullt blir det den første tiden på Vestlandet, i Trøndelag og også delvis i Nordland – og det ventes opptil sterk kuling fra sør og sørvest.

Torsdag kveld og natt til fredag vil et nytt lavtrykk føre til at det blåser opp også på Sørlandet og på kysten av Østlandet. Fredag roer det seg noe i disse områdene. Da beveger det vindfulle været seg nordover.

– Man må nok vente seg litt ekstra vind på Nordvestlandet og utenfor Trøndelag, sier meteorologen.

Lørdag og natt til søndag ventes vinden å avta noe, men det kan fortsatt blåse opptil liten kuling på kysten.

Søndag ettermiddag og kveld kommer enda et lavtrykk inn, men det ser ut til å gå såpass langt nord at Østlandet går klar. Sør-Norge vil også starte neste uke med litt ekstra vind.

Aktuelt: Vannstanden mindre dramatisk enn fryktet i Sør-Norge

Nedbør til og fra

Nedbøren blir litt til og fra i dagene som kommer.

– Torsdagen blir nok våtest for Vestlandets del. Det blir nok grått på Østlandet også, men ikke noe særlig med nedbør, forteller Pernille Borander.

Fredag må imidlertid også østlendingene forberede seg på nedbør. I lavlandet kommer den som regn, mens det blir mer snø i høyden.

Helgen blir også preget av nedbør i Sør-Norge, men da ser Østlandet ut til å ligge i le.

– Stort sett er det Vestlandet og videre nordover som får nedbør. Slik blir det også i starten av neste uke, sier meteorologen.

Også Trøndelag er utsatt for lavtrykk, som denne gangen kommer fra sørvest.

Aktuelt: CO2 kan være en farligere klimagass enn først antatt

Best i nord

De nordlige delene av landet skiller seg ut den kommende uka med bedre vær, og både for Troms og Finnmarks del vil det ikke blåse så altfor mye – selv om det kan komme opp i frisk bris eller liten kuling på utsatte steder.

Mørketid i Tromsø tidligere denne uka. Sola kan bli mulig å se i de delene av landsdelen som får den tilbake i disse dager. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Torsdag ventes det spredte snøbyger i nord, mens det ser ut til å bli oppholdsvær fredag.

– Vi så litt lys mellom skyene her i dag, og det var veldig deilig, forteller meteorolog Borander, som jobber i Tromsø, onsdag.

Aktuelt: Over 80.000 har flyktet fra vulkanutbrudd på Filippinene

Ut av mørketida

For de områdene av landsdelen som er på vei ut av mørketida, kan det hende det blir litt sol å se i dagene som kommer – før det skyer til igjen lørdag.

Nordland har litt ekstra vind i vente lørdag, men søndag ser det roligere ut for hele Nord-Norge – med lite vind og kanskje noe spredt snø, mest lengst i sør.

Sent søndag tar vinden seg opp igjen, og da kan Nordland vente seg sørlig sterk kuling. Også Troms starter uka med vind. Et lavtrykk kommer til å gå ganske langt nord sent søndag, og det gjør at Troms også kan få mer mildvær.

Ingen farevarsler

– Litt lenger ut i uka – tirsdag og onsdag – får vi et mer nordlig vindfelt. Da kommer vinteren på en snarvisitt. Det blir ganske kjølig også ned på Nordvestlandet, forteller meteorolog Pernille Borander.

Fra torsdagen til uka blir det lavtrykk og mildvær igjen.

– Foreløpig er det ingen lavtrykk som ser så kraftige ut at det er noen farevarsler i sikte – selv om det blir litt rufsete, sier meteorologen.