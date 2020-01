Navngitt mann etterlyst etter skyting i Trondheim

Mannen har status som mistenkt i saken, skriver politiet i en pressemelding.

En mann i 30-årene ble skutt på åpen gate på kvelden torsdag 5. desember. Mannen ble truffet i magen og en arm. Kriminalteknikere fant to tomhylser og en kniv på åstedet. Mannen ble sendt til St. Olavs hospital med alvorlige skader.

Den andre av de to hovedmistenkte etter skytingen i Ila i Trondheim i desember, ble i romjulen pågrepet og siktet i saken etter at han meldte seg for politiet.

Politiet har tidligere bekreftet at en av deres teorier er at skytingen skjedde som følge av et oppgjør om narkogjeld.

Den etterlyste 28-åringen har i Norge tilknytning til Skien. Han benytter et annet navn i Sverige, der han har tilknytning til Charlottenberg og Åmotsfors.